Мама заработала полтора миллиона на продаже грудного молока, и вот как выглядит её холодильник

Девушка запустила свой необычный бизнес, чтобы помочь родителям, у которых нет возможности кормить ребёнка грудным молоком, а смесями они не хотят. Впрочем, заработать на этом у неё тоже выходит неплохо. Всего за год после запуска дело Джули принесло ей больше 20 тысяч долларов (порядка полутора миллионов рублей)! Конечно, цены не самые низкие. Согласно прейскуранту, за одну унцию (30 граммов) она берёт 90 центов. Получается, цена одного литра выходит примерно 2070 рублей.

У меня отличная матка и прекрасное молоко, так что имею полное право использовать его. Деньги не главное, но они для меня и моей семьи тоже не лишние Джули Деннис

Фото © Twitter / not__vee

Незнакомому с процессом сцеживания молока человеку может показаться, что Джули зарабатывает лёгким трудом. Девушка спешит не согласиться. По её словам, она проводит по несколько часов в день за этим процессом. Кроме того, он требует особых навыков и знаний. К примеру, американка должна следить, чтобы все помпы были идеально чистыми. Потом девушка замораживает "продукт" в специальных пакетах. Кроме того, большая часть средств уходит на закупку расходников.

Даже если бы я брала целый доллар за унцию, то всё равно оплата была бы меньше минимальной зарплаты, если сложить всё потраченное время. И это даже не включает замену деталей насоса каждые полтора-два месяца, стоимость пакетов, стерилизационных устройств и четырёх различных насосов, которые я использую Джули Деннис

Фото © Twitter / not__vee

Сейчас девушка откладывает полученные средства на семейный сберегательный счёт "на чёрный день". Конечно, специфический бизнес привлекает странных людей. По рассказам Джули, часто к ней обращаются сомнительного вида мужчины, которые просят подтвердить, что молоко действительно её, пишет Unilad.

Обычно они просят видео или фотографии, что абсолютно неприемлемо. Я всегда просто блокирую таких людей, как только поступают подобные запросы Джули Деннис

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