Блогерша всего лишь показала язык, но теперь подписчики видят в ней жуткого Венома — вирусное видео
Алгоритмы "Тиктока" чаще показывают контент, над которым нужно постараться. Так у талантливых людей больше шансов найти призвание. Но есть и те, кто ломает систему и попадает "в рек", просто показав язык.
Алекса Ариэс из Теннесси, США, обладает талантом, который помогает ей записывать вирусные видео, по сути, даже ничего не делая. Дело в том, что у неё такой длинный и гибкий язык, что, просто показав его, девушка может привлечь внимание сотен тысяч пользователей Сети. Так недавно и произошло. В своём тикток-профиле alexxaaries420 она опубликовала видео, которое перепугает кого угодно.
В начале видео Алекса просто показывает свой длинный язык. Должно быть, если бы на этом ролик закончился, его бы посмотрели пара человек — сейчас таким уже никого не удивить. Но после американка открывает рот и буквально засовывает язык себе в горло. Ей несложно, ведь она родилась без уздечки.
Ариэс ведёт профили не только в "Тиктоке", но и на OnlyFans, где публикует горячие кадры. Но ни один эротический снимок или ролик девушки не смог вызвать такую бурную реакцию, какую спровоцировало 10-секундное видео.
Видео так впечатлило пользователей соцсети, что за пару недель его посмотрело больше 350 тысяч пользователей. Комментарии атаковали фанаты Алексы и едва знакомые с её "творчеством" люди. Кто-то умоляет её сделать косплей на Венома, другие просто находятся в шоке, не в силах поверить, что это всё реально. А некоторые просто беспокоились за жизнь блогерши.
Думал, меня уже ничем не удивить...
Я немного выпала из реальности от увиденного. Вот насколько я удивлена, но всё же это круто))
Так можно и задохнуться, если не сможешь вытащить обратно
WOW-video
Блогерша всего лишь показала язык, но теперь подписчики видят в ней жуткого Венома — вирусное видео
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