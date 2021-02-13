Блогерша всего лишь показала язык, но теперь подписчики видят в ней жуткого Венома — вирусное видео

Алекса Ариэс из Теннесси, США, обладает талантом, который помогает ей записывать вирусные видео, по сути, даже ничего не делая. Дело в том, что у неё такой длинный и гибкий язык, что, просто показав его, девушка может привлечь внимание сотен тысяч пользователей Сети. Так недавно и произошло. В своём тикток-профиле alexxaaries420 она опубликовала видео, которое перепугает кого угодно.

В начале видео Алекса просто показывает свой длинный язык. Должно быть, если бы на этом ролик закончился, его бы посмотрели пара человек — сейчас таким уже никого не удивить. Но после американка открывает рот и буквально засовывает язык себе в горло. Ей несложно, ведь она родилась без уздечки.

Ариэс ведёт профили не только в "Тиктоке", но и на OnlyFans, где публикует горячие кадры. Но ни один эротический снимок или ролик девушки не смог вызвать такую бурную реакцию, какую спровоцировало 10-секундное видео.