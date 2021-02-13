Хозяйка с помощью кипятка показала, сколько грязи остаётся на деревянных ложках, и это не розыгрыш
Деревянные ложки — полезная вещь. Можно, не обжёгшись, помешать горячий суп и не бояться поцарапать антипригарное покрытие. Вот только все эти плюсы меркнут по сравнению с одним огромным минусом, о котором пользователи Сети недавно узнали.
Мало кто задумывался о том, что деревянные ложки нужно чистить как-то по-особенному. Пришло время это исправить. Недавно TikTok-блогерша Miss.clean.with.me опубликовала ролик, в котором она наглядно показывает, как много грязи и жуткого налёта хранится на обычной деревянной ложке, которая на первый взгляд кажется довольно чистой. Видео произвело настоящий фурор. Неудивительно, такого "зрелища" никто не ожидал.
Для того чтобы очистить ложку от накопившихся на ней жира и грязи, девушка просто залила её кипятком. Уже через пару минут вода в стакане перестала быть чистой: на дно выпал тёмный осадок, а на поверхность всплыла маслянистая субстанция. От одной мысли, что эта ложка несколько месяцев соприкасалась с едой, становится плохо.
Я не была к этому готова🤢 Tiktok многому меня научил!
Ролик моментально стал вирусным. Всего за четыре дня его посмотрели больше 13 миллионов раз. В комментариях пользователи соцсети разделились. Кто-то пытается отшутиться, а кто-то, напротив, максимально серьёзно переживает из-за своих деревянных ложек на кухне. Есть и те, кто уже давно отказался от деревянной утвари и теперь гордо заявляет: "А мы говорили".
О господи, а ведь у меня ещё и разделочная доска тоже деревянная! Не менять же её на пластиковую...
Получились щи!
Деревянные ложки/лопатки/доски — давно табу в моём доме. Их менять стоит раз в месяц, очень хорошо в дереве размножаются бактерии
WOW-news
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