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Категорий: 18

Хозяйка с помощью кипятка показала, сколько грязи остаётся на деревянных ложках, и это не розыгрыш

Деревянные ложки — полезная вещь. Можно, не обжёгшись, помешать горячий суп и не бояться поцарапать антипригарное покрытие. Вот только все эти плюсы меркнут по сравнению с одним огромным минусом, о котором пользователи Сети недавно узнали.

13 февраля 2021, 10:00

Кадры из видео © TikTok / Miss.clean.with.me

Мало кто задумывался о том, что деревянные ложки нужно чистить как-то по-особенному. Пришло время это исправить. Недавно TikTok-блогерша Miss.clean.with.me опубликовала ролик, в котором она наглядно показывает, как много грязи и жуткого налёта хранится на обычной деревянной ложке, которая на первый взгляд кажется довольно чистой. Видео произвело настоящий фурор. Неудивительно, такого "зрелища" никто не ожидал.

Кадры из видео © TikTok / Miss.clean.with.me

Для того чтобы очистить ложку от накопившихся на ней жира и грязи, девушка просто залила её кипятком. Уже через пару минут вода в стакане перестала быть чистой: на дно выпал тёмный осадок, а на поверхность всплыла маслянистая субстанция. От одной мысли, что эта ложка несколько месяцев соприкасалась с едой, становится плохо.

Я не была к этому готова🤢 Tiktok многому меня научил!

Miss.clean.with.me

Кадры из видео © TikTok / Miss.clean.with.me

Кадры из видео © TikTok / Miss.clean.with.me

Ролик моментально стал вирусным. Всего за четыре дня его посмотрели больше 13 миллионов раз. В комментариях пользователи соцсети разделились. Кто-то пытается отшутиться, а кто-то, напротив, максимально серьёзно переживает из-за своих деревянных ложек на кухне. Есть и те, кто уже давно отказался от деревянной утвари и теперь гордо заявляет: "А мы говорили".

О господи, а ведь у меня ещё и разделочная доска тоже деревянная! Не менять же её на пластиковую...

Anaiahmorasha

Получились щи!

Hozyainhleba

Деревянные ложки/лопатки/доски — давно табу в моём доме. Их менять стоит раз в месяц, очень хорошо в дереве размножаются бактерии

Julius_shmel

В Сети показали гениальный лайфхак, как легко отделить желток, и даже хозяйки не догадывались о таком

В Сети показали гениальный лайфхак, как легко отделить желток, и даже хозяйки не догадывались о таком

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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