Сожаления, которые будут терзать всю жизнь: 7 анонимных признаний, включая поспешный аборт
Никогда невозможно угадать, правильный ли сделан выбор, и с его последствиями иногда приходится жить оставшуюся жизнь. Пользователи приложения Whisper анонимно рассказали, о чём они жалеют долгие годы и что бы хотели исправить, будь у них возможность вернуться во времени назад.
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Иногда сожаления касаются родителей и детей
"Мне бы очень хотелось, чтобы я больше помогала маме, когда она серьёзно заболела. Мне было 16, я была маленькой эгоисткой, и я буду жалеть об этом до конца своих дней. У меня было бы куда больше времени с моей мамой..."
А иногда к этому добавляются ещё непростые любовные отношения
"Было бы круто вернуться назад во времени и узнать имя того парня, с которым я провела одну ночь. Тогда бы я смогла сказать своей дочери имя её отца"
"Жалею, что пришлось сделать аборт, потому что муж был не готов к ребёнку. Уже слишком поздно и ничего не изменить, но я хотела бы обернуть время вспять и увидеть свою дочь. До сих пор ненавижу его за это"
"Я жалею, что расстался со своей бывшей. Не потому что её люблю, а из-за детей. Теперь я вижу их куда реже. Самое ужасное чувство на земле — знать, что ты никудышный отец"
Порой вся проблема — в самих отношениях
"Лучше бы я рассталась со своим парнем сразу, как только у меня появились какие-то сомнения. Теперь мы помолвлены и я чувствую себя загнанной в ловушку"
А порой — в том, что их больше нет
"Если бы я мог сделать что угодно, я бы не пустил жену к бабушке в гости на День матери. Тогда бы пьяный водитель не врезался в её машину и не убил бы её и нашу дочь"
И не меньшие муки совести терзают, когда подвёл себя
"Хотел бы я вернуться назад и проигнорировать наркотики. Нельзя стать зависимым, если ты не принимаешь ничего, вызывающего зависимость"
WOW-news
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