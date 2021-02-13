Модель с русскими корнями надела на полуголое тело лишь сетку, и особо впечатлительные оцепенели
Девушка устроила знойную фотосессию на морскую тему.
22-летняя модель Полина Малиновская может похвастаться 2,2 млн подписчиков в "Инстаграме", где к откровенным снимкам оставляет дерзкие подписи. "Та самая дочь маминой подруги", "Дорогой будущий муж, пожалуйста, пойми, что я не стану бывшей женой. Только вдовой", — дразнит фолловеров девушка. А недавно она приготовила им ещё один сюрприз.
Светловолосая красавица поделилась соблазнительными снимками, где позировала на пляже в прозрачном платье-сетке, под которым было лишь крошечное бикини. Полина показала изящную фигуру не только спереди, но и сзади, откуда открывался весьма пикантный вид. "Пока ты к девочкам лип, я ловил бэд-трип", — процитировала модели строки из песни.
Блондинке с лёгкостью удалось привлечь внимание поклонников, которые поставили кадрам более 198 тысяч лайков. Полину засыпали комплиментами, не забывая пошутить над её нарядом.
Такая красивая 😍
Какую красивую рыбку мы поймали сегодня утром
Ты потрясающе выглядишь 🔥🔥
Как указывает девушка на своей странице в VK, она родилась в Белоруссии в 1998 году. Однако мама Полины русская, а отец итальянец — на его родине сейчас и живёт дочка.
WOW-girls
Модель с русскими корнями надела на полуголое тело лишь сетку, и особо впечатлительные оцепенели
сегодня в 08:00
Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму
вчера в 16:07
Фанатеющая от пластики модель показала, какой была, когда губы ещё не занимали пол-лица
вчера в 12:36
Выбор редакции
Эта девушка честно служит в полиции, но превращается в мечту всех мужчин, как только снимает форму
Девушка-фрик пугала своим видом даже взрослых, пока стилист не превратил её в гламурную модель
10 случаев, когда актёры играли несколько ролей в одном фильме, а вы этого даже не заметили
В Минске за изготовление протестной атрибутики задержали россиянина — видео
Первый форпост в Антарктиде: как русские покорили ледяной континент и опередили американцев на 3 дня
Комментариев: 0