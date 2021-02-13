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Модель с русскими корнями надела на полуголое тело лишь сетку, и особо впечатлительные оцепенели

Девушка устроила знойную фотосессию на морскую тему.

13 февраля 2021, 08:00

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

22-летняя модель Полина Малиновская может похвастаться 2,2 млн подписчиков в "Инстаграме", где к откровенным снимкам оставляет дерзкие подписи. "Та самая дочь маминой подруги", "Дорогой будущий муж, пожалуйста, пойми, что я не стану бывшей женой. Только вдовой", — дразнит фолловеров девушка. А недавно она приготовила им ещё один сюрприз.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Светловолосая красавица поделилась соблазнительными снимками, где позировала на пляже в прозрачном платье-сетке, под которым было лишь крошечное бикини. Полина показала изящную фигуру не только спереди, но и сзади, откуда открывался весьма пикантный вид. "Пока ты к девочкам лип, я ловил бэд-трип", — процитировала модели строки из песни.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Блондинке с лёгкостью удалось привлечь внимание поклонников, которые поставили кадрам более 198 тысяч лайков. Полину засыпали комплиментами, не забывая пошутить над её нарядом.

Такая красивая 😍

hansoloandsoami

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Какую красивую рыбку мы поймали сегодня утром


_alessandrocurci_

Ты потрясающе выглядишь 🔥🔥

sams_ms1976

Как указывает девушка на своей странице в VK, она родилась в Белоруссии в 1998 году. Однако мама Полины русская, а отец итальянец — на его родине сейчас и живёт дочка.

Модель смутила подписчиков полупрозрачным бельём, которое лучше оставить для самой пикантной ночи

Модель смутила подписчиков полупрозрачным бельём, которое лучше оставить для самой пикантной ночи

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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