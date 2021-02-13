Модель с русскими корнями надела на полуголое тело лишь сетку, и особо впечатлительные оцепенели

22-летняя модель Полина Малиновская может похвастаться 2,2 млн подписчиков в "Инстаграме", где к откровенным снимкам оставляет дерзкие подписи. "Та самая дочь маминой подруги", "Дорогой будущий муж, пожалуйста, пойми, что я не стану бывшей женой. Только вдовой", — дразнит фолловеров девушка. А недавно она приготовила им ещё один сюрприз.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Светловолосая красавица поделилась соблазнительными снимками, где позировала на пляже в прозрачном платье-сетке, под которым было лишь крошечное бикини. Полина показала изящную фигуру не только спереди, но и сзади, откуда открывался весьма пикантный вид. "Пока ты к девочкам лип, я ловил бэд-трип", — процитировала модели строки из песни.

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Блондинке с лёгкостью удалось привлечь внимание поклонников, которые поставили кадрам более 198 тысяч лайков. Полину засыпали комплиментами, не забывая пошутить над её нарядом.

Такая красивая 😍 hansoloandsoami

Фото © Instagram / polinamalinovskaya

Какую красивую рыбку мы поймали сегодня утром

_alessandrocurci_

Ты потрясающе выглядишь 🔥🔥 sams_ms1976

Как указывает девушка на своей странице в VK, она родилась в Белоруссии в 1998 году. Однако мама Полины русская, а отец итальянец — на его родине сейчас и живёт дочка.

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