На опасную забаву ребят подбили старшие товарищи.

В Дагестане второклассники попали в больницу после популярного TikTok-челленджа. Видео © Mash

В городе Каспийске (Дагестан) два второклассника попали в больницу с многочисленными травмами, которые они получили во время игры с другими ребятами в школе, сообщает Mash.

Отмечается, что второклассники играли в "подсечку" — популярный челлендж в "Тиктоке". Его суть состоит в том, что два человека стоят по бокам, один в середине. Последний подпрыгивает, в прыжке его бьют по ногам, после чего он падает на спину. На опасную забаву младших школьников подбили старшие товарищи из седьмого класса.

Оба пострадавших мальчика находятся в больнице, один из них получил сотрясение мозга, он с трудом встаёт с кровати из-за сильного головокружения. У второго повреждена нога и сломано бедро со смещением.

Сразу после инцидента в соцсетях появились сообщения о том, что детей жестоко избили школьные товарищи. В Минобрнауки Дагестана эту информацию опровергли.

"Дети пострадали в результате известной всем подросткам грубой и небезопасной для здоровья игры "подсечки". В школе ведётся разбирательство", — приводят "Аргументы и факты" заявление пресс-службы ведомства.

Семиклассники уже посетили пострадавших ребят в больнице и принесли извинения. Они осознали свой неблаговидный поступок и сожалеют о нём.