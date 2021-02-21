В TikTok появился челлендж с таблетками, и участвовать в нём смертельно опасно

Любители популярной социальной сети "Тикток" обнаружили в ней новый челлендж. Его авторы предлагают употребить большое количество таблеток определённого препарата и "посмотреть, что будет". Первыми тревогу из-за потенциально смертельного испытания забили на Украине, где ранее были зарегистрированы случаи отравления школьников медикаментами.

"Сейчас по "Тиктоку" гуляет такая дичь: мол, сожри такое-то количество <...> и посмотри, что будет". Ответ: ты умрёшь. Не ведитесь на это, пожалуйста", — цитирует одну из пользовательниц соцсети портал Страна.ua.

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал сажать блогеров в тюрьму за дурное влияние на детей. По его мнению, в России уже есть подходящая уголовная статья — "Склонение к противоправным действиям". В случаях с блогерами нужно действовать по аналогии с суицидальными программами, а именно — запрещать их, уверен Онищенко.

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