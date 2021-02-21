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В TikTok появился челлендж с таблетками, и участвовать в нём смертельно опасно

Пользователи соцсети призывают не поддаваться на провокации тех, кто его придумал.

21 февраля 2021, 15:20

Фото © Pixabay

Любители популярной социальной сети "Тикток" обнаружили в ней новый челлендж. Его авторы предлагают употребить большое количество таблеток определённого препарата и "посмотреть, что будет". Первыми тревогу из-за потенциально смертельного испытания забили на Украине, где ранее были зарегистрированы случаи отравления школьников медикаментами.

"Сейчас по "Тиктоку" гуляет такая дичь: мол, сожри такое-то количество <...> и посмотри, что будет". Ответ: ты умрёшь. Не ведитесь на это, пожалуйста", — цитирует одну из пользовательниц соцсети портал Страна.ua.

На Украине после отравления школьниц таблетками предложили запретить TikTok

На Украине после отравления школьниц таблетками предложили запретить TikTok

Ранее первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал сажать блогеров в тюрьму за дурное влияние на детей. По его мнению, в России уже есть подходящая уголовная статья — "Склонение к противоправным действиям". В случаях с блогерами нужно действовать по аналогии с суицидальными программами, а именно — запрещать их, уверен Онищенко.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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