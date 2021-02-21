Ребёнок забрался в стиральную машину и умер

В Новой Зеландии в результате несчастного случая погиб ребёнок дошкольного возраста. Как сообщает Daily Mail, малыш забрался в стиральную машину с фронтальной загрузкой, которая была включена.

Сообщается, что инцидент произошёл 19 февраля в пригороде Крайстчерча. Родители внезапно обнаружили, что малыш стирается в машине. После этого ребёнка в бессознательном состоянии доставили в одну из местных больниц, однако медикам не удалось вернуть его к жизни. В полиции заявили, что не считают смерть несовершеннолетнего подозрительной.

Издание со ссылкой на экспертов напомнило, что родителям необходимо быть крайне бдительными с маленькими детьми. К сожалению, нередко происходят подобные трагедии, когда малыши незаметно забираются в стиральную машину. Оказавшись внутри, они могут задохнуться. А также взрослые могут запустить стирку, не подозревая, что ребёнок находится в барабане.

Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области многодетная мать постирала новорождённого в стиральной машине. Как она сама утверждает, у неё начались преждевременные роды и она родила мёртвого младенца. Однако остаётся неясным, зачем она вообще решила постирать малыша.

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