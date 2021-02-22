Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе данных федеральных и местных властей.

Всего с начала пандемии в Штатах скончался 500 071 человек. Заразились 28 174 133 американцев.

США по-прежнему с большим отрывом лидируют по заболеваемости ковидом. На втором месте Индия, где инфицированы 11 005 850 человек, на третьем — Бразилия (10 168 174).

Россия, по подсчётам университета Хопкинса, находится на пятом месте. Миллионную отметку заражений ковидом перешагнула 21 страна. Среди них Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Польша, Иран, ЮАР, Украина, Индонезия, Перу, Чехия, Нидерланды.

Ранее президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам жертв коронавируса в США.

Авторы