Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона

Заразилось более 28 миллионов человек.

22 февраля 2021, 22:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число жертв коронавируса в США превысило полмиллиона, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе данных федеральных и местных властей.

Всего с начала пандемии в Штатах скончался 500 071 человек. Заразились 28 174 133 американцев.

Число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах

Число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах

США по-прежнему с большим отрывом лидируют по заболеваемости ковидом. На втором месте Индия, где инфицированы 11 005 850 человек, на третьем — Бразилия (10 168 174).

Россия, по подсчётам университета Хопкинса, находится на пятом месте. Миллионную отметку заражений ковидом перешагнула 21 страна. Среди них Великобритания, Франция, Испания, Италия, Турция, Германия, Колумбия, Аргентина, Мексика, Польша, Иран, ЮАР, Украина, Индонезия, Перу, Чехия, Нидерланды.

Ранее президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по 500 тысячам жертв коронавируса в США.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Выявляемость ВИЧ снизилась: как пандемия повлияла на людей с неизлечимым диагнозом

сегодня в 21:40

В США заявили, что продолжат искать возможности для новых санкций против "Северного потока — 2"

сегодня в 20:44

Главком ВСУ Хомчак заявил о подготовке армии к штурму городов

сегодня в 20:34

Светящиеся глаза и дым из носа: удивительно реалистичный костюм Болвара из World of Warcraft выиграл конкурс косплея — видео

сегодня в 21:59

Трюки полиглотов: 10 способов выучить язык при помощи подсознания

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1