Выявляемость ВИЧ снизилась: как пандемия повлияла на людей с неизлечимым диагнозом

За 2020 год количество людей с подтверждённым диагнозом ВИЧ увеличилось более чем на 30 тысяч. Лайф пообщался с представителями общественных организаций, которые занимаются проблемами ВИЧ и СПИДа в России, и выяснил, как люди с особенным иммунитетом переживают эпоху коронавируса.

По официальным данным, в 2019 году в РФ было зарегистрировано 1 068 839 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. А за первые девять месяцев 2020 года число заражённых выросло до 1 097 182 человек при том, что ещё более чем у 20 тысяч человек в клетках были обнаружены специфические белки.

Руководитель общественной организации "Позитивный диалог" Михаил Ступишин живёт с диагнозом ВИЧ+ уже семь лет. Заразился во время незащищённого полового контакта.

Фото © Shutterstock

— Когда узнал диагноз, в истерике не бился. К врачу пошёл. Мне назначили терапию, и я продолжаю жить, — говорит Михаил.

Весной 2020 года, когда начался режим самоизоляции, в больницах и СПИД-центрах началась некоторая суматоха. Во-первых, потому что иммунитет ВИЧ-положительных людей очень уязвим и заражение новым вирусом может быть опасным. Во-вторых, потому что некоторые организации, в которые люди с ВИЧ могут обратиться, закрылись на карантин.

По словам Михаила Ступишина, работа была отлажена очень быстро. Уже к середине весны все лекарства отечественного производства выдавались без перебоев, консультации проводились онлайн.

Актуальная статистика показывает, что незащищённые гетеросексуальные контакты — основная причина заражения ВИЧ. Если в 2014 году гетеросексуальные контакты указали 45,4% ВИЧ-положительных людей, то через пять лет показатель вырос до 63,9%.

— Заражаемость ВИЧ за 2020 год не снизилась. Самоизоляция, социальная дистанция и другие меры не останавливали людей: в гости друг к другу все ходили, заведения летом работали — хоть и до 23 часов, но всё-таки работали. А вот выявляемость сократилась, потому что анонимные кабинеты и НКО, где можно было пройти экспресс-тестирование, были закрыты, — рассказал Михаил Ступишин.

По данным проекта "Если быть точным" фонда "Нужна помощь", только 44% ВИЧ-положительных людей принимают терапию. Важно понимать, что терапия не вылечивает от ВИЧ-инфекции, но она позволяет замедлить размножение вируса. От ВИЧ-инфекции нет лекарств. Препараты могут на какое-то время сохранить диагностированную стадию ВИЧ. Но, если их не принимать, ВИЧ превратится в СПИД. С этим синдромом срок жизни ограничен несколькими годами, а образ жизни превращается в постоянную борьбу за существование.

Антирейтинг регионов

Россия входит в пятёрку стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ и занимает первое место в Европе.

Фото © Shutterstock

— Мы собираем и публикуем данные в региональном разрезе, что позволяет посмотреть не только на ситуацию с ВИЧ в целом по стране, но и в конкретном регионе. Данные в динамике позволяют нам подсветить наиболее проблемные зоны, увидеть, по каким показателям ситуация в регионах улучшается, — рассказала аналитик фонда "Нужна помощь" Ксения Бабихина.

Самыми неблагополучными регионами, согласно рассчитанному аналитиками фонда рейтингу, в 2019 году стали Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. При расчёте учитывалось число новых случаев, смертность, доля состоящих на учёте, охват терапией и доля людей, живущих с ВИЧ, с неопределяемой вирусной нагрузкой. При этом Иркутская и Кемеровская области оказываются в рейтинге антилидеров уже шестой год подряд. С 2014 года Ленинградская область попадала туда пять раз, Оренбургская — три, то есть ситуация существенно не меняется.

Наиболее благополучными, согласно рейтингу, стали Белгородская, Брянская, Воронежская области, Забайкальский край, Кировская, Липецкая, Псковская области, Республика Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Сахалинская область, Тамбовская область, Чувашская Республика.

Дискриминации стало меньше

Мифы о ВИЧ существуют до сих пор. Некоторые люди, когда узнают, что у их знакомого положительный статус заболевания, перестают с ним общаться, здороваться за руку, обниматься при встрече.

— Стереотипы остались, от них пока никуда не деться: некоторые люди до сих пор не отличают ВИЧ и СПИД и за один стол с ВИЧ-положительными не садятся. Но сейчас дискриминации стало значительно меньше, наверное, благодаря тому, что на каждом углу мы стараемся писать и говорить, что не так страшен чёрт, как его малюют. Заразиться ВИЧ через прикосновения и воздушно-капельным путём нельзя — только через незащищённый половой контакт и кровь, — отметил Михаил Ступишин.

Фото © Shutterstock

Молодёжь от 20–25 лет, по словам эксперта, понимает опасность ВИЧ, но не избегает людей с положительным статусом. В "Позитивный диалог" приходят молодые парни и девушки за контрацепцией и лубрикантами, потому что понимают ответственность за своё здоровье во время секса. Они более информированные и осознанные, но с подростками ситуация сложнее.

Недавно главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин заявил о стремительном росте числа подростков с ВИЧ.

— Идёт постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией. Если полтора-два года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через три-четыре года подростки составят более 70% детей с ВИЧ, — сказал он.

Вакцинация нужна?

Минздрав не рекомендует делать прививку от ковида пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ. Прежде чем вакцинироваться, необходимо пройти полное обследование у своего лечащего врача, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

— Сейчас мы адаптировались под сложившуюся ситуацию, постепенно учимся жить в "эпохе коронавируса", — говорит Михаил Ступишин. — Очных встреч не проводим, все консультации переведены в онлайн-формат. Если людям нужны контрацептивы, их передаём бесконтактно. ВИЧ не лечится, но жить с ним можно, хоть и не так просто.

Авторы