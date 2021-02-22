Выявляемость ВИЧ снизилась: как пандемия повлияла на людей с неизлечимым диагнозом
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За 2020 год количество людей с подтверждённым диагнозом ВИЧ увеличилось более чем на 30 тысяч. Лайф пообщался с представителями общественных организаций, которые занимаются проблемами ВИЧ и СПИДа в России, и выяснил, как люди с особенным иммунитетом переживают эпоху коронавируса.
По официальным данным, в 2019 году в РФ было зарегистрировано 1 068 839 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. А за первые девять месяцев 2020 года число заражённых выросло до 1 097 182 человек при том, что ещё более чем у 20 тысяч человек в клетках были обнаружены специфические белки.
Руководитель общественной организации "Позитивный диалог" Михаил Ступишин живёт с диагнозом ВИЧ+ уже семь лет. Заразился во время незащищённого полового контакта.
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— Когда узнал диагноз, в истерике не бился. К врачу пошёл. Мне назначили терапию, и я продолжаю жить, — говорит Михаил.
Весной 2020 года, когда начался режим самоизоляции, в больницах и СПИД-центрах началась некоторая суматоха. Во-первых, потому что иммунитет ВИЧ-положительных людей очень уязвим и заражение новым вирусом может быть опасным. Во-вторых, потому что некоторые организации, в которые люди с ВИЧ могут обратиться, закрылись на карантин.
По словам Михаила Ступишина, работа была отлажена очень быстро. Уже к середине весны все лекарства отечественного производства выдавались без перебоев, консультации проводились онлайн.
Актуальная статистика показывает, что незащищённые гетеросексуальные контакты — основная причина заражения ВИЧ. Если в 2014 году гетеросексуальные контакты указали 45,4% ВИЧ-положительных людей, то через пять лет показатель вырос до 63,9%.
— Заражаемость ВИЧ за 2020 год не снизилась. Самоизоляция, социальная дистанция и другие меры не останавливали людей: в гости друг к другу все ходили, заведения летом работали — хоть и до 23 часов, но всё-таки работали. А вот выявляемость сократилась, потому что анонимные кабинеты и НКО, где можно было пройти экспресс-тестирование, были закрыты, — рассказал Михаил Ступишин.
По данным проекта "Если быть точным" фонда "Нужна помощь", только 44% ВИЧ-положительных людей принимают терапию. Важно понимать, что терапия не вылечивает от ВИЧ-инфекции, но она позволяет замедлить размножение вируса. От ВИЧ-инфекции нет лекарств. Препараты могут на какое-то время сохранить диагностированную стадию ВИЧ. Но, если их не принимать, ВИЧ превратится в СПИД. С этим синдромом срок жизни ограничен несколькими годами, а образ жизни превращается в постоянную борьбу за существование.
Антирейтинг регионов
Россия входит в пятёрку стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ и занимает первое место в Европе.
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— Мы собираем и публикуем данные в региональном разрезе, что позволяет посмотреть не только на ситуацию с ВИЧ в целом по стране, но и в конкретном регионе. Данные в динамике позволяют нам подсветить наиболее проблемные зоны, увидеть, по каким показателям ситуация в регионах улучшается, — рассказала аналитик фонда "Нужна помощь" Ксения Бабихина.
Самыми неблагополучными регионами, согласно рассчитанному аналитиками фонда рейтингу, в 2019 году стали Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым. При расчёте учитывалось число новых случаев, смертность, доля состоящих на учёте, охват терапией и доля людей, живущих с ВИЧ, с неопределяемой вирусной нагрузкой. При этом Иркутская и Кемеровская области оказываются в рейтинге антилидеров уже шестой год подряд. С 2014 года Ленинградская область попадала туда пять раз, Оренбургская — три, то есть ситуация существенно не меняется.
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Наиболее благополучными, согласно рейтингу, стали Белгородская, Брянская, Воронежская области, Забайкальский край, Кировская, Липецкая, Псковская области, Республика Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Сахалинская область, Тамбовская область, Чувашская Республика.
Дискриминации стало меньше
Мифы о ВИЧ существуют до сих пор. Некоторые люди, когда узнают, что у их знакомого положительный статус заболевания, перестают с ним общаться, здороваться за руку, обниматься при встрече.
— Стереотипы остались, от них пока никуда не деться: некоторые люди до сих пор не отличают ВИЧ и СПИД и за один стол с ВИЧ-положительными не садятся. Но сейчас дискриминации стало значительно меньше, наверное, благодаря тому, что на каждом углу мы стараемся писать и говорить, что не так страшен чёрт, как его малюют. Заразиться ВИЧ через прикосновения и воздушно-капельным путём нельзя — только через незащищённый половой контакт и кровь, — отметил Михаил Ступишин.
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Молодёжь от 20–25 лет, по словам эксперта, понимает опасность ВИЧ, но не избегает людей с положительным статусом. В "Позитивный диалог" приходят молодые парни и девушки за контрацепцией и лубрикантами, потому что понимают ответственность за своё здоровье во время секса. Они более информированные и осознанные, но с подростками ситуация сложнее.
Недавно главный внештатный детский специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин заявил о стремительном росте числа подростков с ВИЧ.
— Идёт постоянное увеличение доли подростков среди детей с ВИЧ-инфекцией. Если полтора-два года назад подростки составляли всего 30% среди детей с ВИЧ, то сегодня их уже 50%, а через три-четыре года подростки составят более 70% детей с ВИЧ, — сказал он.
Вакцинация нужна?
Минздрав не рекомендует делать прививку от ковида пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепатитами и ВИЧ. Прежде чем вакцинироваться, необходимо пройти полное обследование у своего лечащего врача, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
— Сейчас мы адаптировались под сложившуюся ситуацию, постепенно учимся жить в "эпохе коронавируса", — говорит Михаил Ступишин. — Очных встреч не проводим, все консультации переведены в онлайн-формат. Если людям нужны контрацептивы, их передаём бесконтактно. ВИЧ не лечится, но жить с ним можно, хоть и не так просто.
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