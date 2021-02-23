Эксперт рассказал, когда авиаперевозки в России вернутся к прежним значениям
Объём перелётов по стране уже достиг 80% от уровня 2019 года.
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Ослабление ограничений в регионах и заметное снижение стоимости авиабилетов могут поспособствовать возвращению внутренних авиаперевозок в России к докризисному уровню уже этой весной. Такой прогноз озвучил гендиректор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко.
"Если говорить только о внутренних авиаперевозках, то их объём уже составляет 80% от уровня 2019 года. При этом по мере приближения к майским праздникам показатель начнёт заметно расти и таким образом уже к середине весны дойдёт до 100%", — отметил он в беседе с RT.
Ситуация с международными перевозками пока остаётся неопределённой, и её развитие зависит от возобновления пассажирского авиасообщения России с другими странами, пояснил Демиденко. Он считает возможным ускорить открытие границ благодаря массовой вакцинации населения от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Ростуризм рассчитывает в феврале запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по стране.
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