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Эксперт рассказал, когда авиаперевозки в России вернутся к прежним значениям

Объём перелётов по стране уже достиг 80% от уровня 2019 года.

23 февраля 2021, 09:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ослабление ограничений в регионах и заметное снижение стоимости авиабилетов могут поспособствовать возвращению внутренних авиаперевозок в России к докризисному уровню уже этой весной. Такой прогноз озвучил гендиректор Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ) Сергей Демиденко.

"Если говорить только о внутренних авиаперевозках, то их объём уже составляет 80% от уровня 2019 года. При этом по мере приближения к майским праздникам показатель начнёт заметно расти и таким образом уже к середине весны дойдёт до 100%", — отметил он в беседе с RT.

Ситуация с международными перевозками пока остаётся неопределённой, и её развитие зависит от возобновления пассажирского авиасообщения России с другими странами, пояснил Демиденко. Он считает возможным ускорить открытие границ благодаря массовой вакцинации населения от коронавируса.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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