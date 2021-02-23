Банкир рассказал, когда в России может исчезнуть "железный" рубль
На сегодняшний день из оборота практически пропали копеечные монеты.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
С каждым годом всё больше россиян практически полностью переходят на безналичный расчёт, не оставляя в своих кошельках места для наличных. Особенно заметно это стало в прошлом году с приходом пандемии коронавируса. Кроме того, из оборота постепенно начали выводить металлические монеты. Как рассказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, от предпочтений россиян это вовсе не зависит.
"Это зависит от решения регулирующих органов. Они делают сейчас всё, чтобы сократить объём. Фактически происходит некое вымывание из оборота металлических денег. В том числе в силу того, что это не окупается", — рассказал он в беседе в интервью радио Sputnik.
Однако пока речь идёт о монетах малого номинала, например копеечного. Что же касается пяти- и десятирублёвых монет, то, по мнению Тосуняна, они останутся в обороте ещё довольно долго, потому что, так или иначе, монеты по-прежнему используются во многих сферах жизни россиян.
"10 рублей — это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5–10 лет", — отметил банкир.
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