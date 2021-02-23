Бузова вышла на боксёрский ринг и стала "грушей для битья" в соцсетях

Видео © Instagram / buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова удивила фанатов, показав свою тренировку на боксёрском ринге. Фолловеров поразила техника поющей боксёрши, а многие даже не поверили, что она могла всё это освоить всего за один урок.

"Первая реальная тренировка. Решила вернуться в спорт. Кто со мной тут давно, наверное, помнят, что раньше я занималась постоянно в зале. Захотелось чего-то новенького", — написала Бузова под видео в "Инстаграме".

Большинство подписчиков осталось под впечатлением от новых достижений звезды. Многие отметили её упорство и выдержку. Фолловеры шутят, что Бузовой "больше не нужна охрана". Некоторые, однако, оставили под видео довольно жёсткие комментарии. Одни поставили певице в упрёк, что её стало "слишком много", другие посчитали, что "бокс не женский спорт".

"Везде она. Куда ни ткни. А толку ноль. Только пиар. Пока ни одной вершины не взяла. Её интересуют только деньги", "Оля, передохни, займись личной жизнью! Часики-то тикают", — написали комментаторы.

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