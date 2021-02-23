Российские школьники рассказали, кто для них является героем
Многие подростки называли членов семьи.
Среди российских школьников был проведён опрос на тему того, кого они считают героями. Доля ответов про Железного Человека и Бэтмена была достаточно велика, но большинство детей ответило, что настоящими героями считают членов своей семьи или же друзей. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" со ссылкой на результаты опроса.
"[В ответ] на вопрос "Кто твой герой?" ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов. На втором месте по популярности (10,1%) оказались персонажи кино и мультфильмов. Российских школьников, в частности, вдохновляют Железный Человек, Человек-паук и Наруто", — говорится в сообщении.
5,4% опрошенных ребят заявили, что хотели бы быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных, 3% считают для себя примером Юрия Гагарина, а ещё 2,6% — президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, 2,4% школьников назвали героями врачей и сотрудников МЧС, а ещё около 2% — спортсменов и зарубежных актёров. 1% респондентов считают героями учителей, маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова и отца революции Владимира Ленина, 0,7% ребят знают о подвиге Зои Космодемьянской и назвали среди героев её имя. Вместе с тем 23,4% опрошенных вообще не назвали героев.
Ранее среди россиян был проведён опрос, кому из знаменитостей они доверяют.
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