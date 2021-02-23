Российские школьники рассказали, кто для них является героем

Среди российских школьников был проведён опрос на тему того, кого они считают героями. Доля ответов про Железного Человека и Бэтмена была достаточно велика, но большинство детей ответило, что настоящими героями считают членов своей семьи или же друзей. Об этом сообщила пресс-служба российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" со ссылкой на результаты опроса.

"[В ответ] на вопрос "Кто твой герой?" ребята чаще всего называли членов своих семей: мам, пап, дедушек, бабушек, а также своих друзей. Этот вариант ответа набрал 26,2% голосов. На втором месте по популярности (10,1%) оказались персонажи кино и мультфильмов. Российских школьников, в частности, вдохновляют Железный Человек, Человек-паук и Наруто", — говорится в сообщении.

5,4% опрошенных ребят заявили, что хотели бы быть похожими на героев Великой Отечественной войны и современных военных, 3% считают для себя примером Юрия Гагарина, а ещё 2,6% — президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, 2,4% школьников назвали героями врачей и сотрудников МЧС, а ещё около 2% — спортсменов и зарубежных актёров. 1% респондентов считают героями учителей, маршала Георгия Жукова, полководца Михаила Кутузова и отца революции Владимира Ленина, 0,7% ребят знают о подвиге Зои Космодемьянской и назвали среди героев её имя. Вместе с тем 23,4% опрошенных вообще не назвали героев.

Ранее среди россиян был проведён опрос, кому из знаменитостей они доверяют.

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