Власти Австралии пошли на уступки Facebook в споре о выплатах местным СМИ

Власти Австралии и компания Facebook достигли соглашения о работе платформы на территории страны и снятии всех ограничений в отношении местных СМИ. Об этом сообщил главный казначей страны Джош Фрайденберг.

"Правительство внесёт поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. Эти изменения внесут ясность в отношении того, как именно должен действовать кодекс, и укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ", — указано в заявлении главного казначея.

В ответ на это управляющий директор "Фейсбука" в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон пообещал, что в соцсети доступ к новостям для австралийцев будет будет восстановлен в ближайшие дни.

Как сообщал Лайф, власти Австралии решили принять новый закон о защите своего медиарынка, который, в частности, обязывал Facebook соблюдать ряд требований страны. В ответ на это американская соцсеть удалила все публикации австралийских СМИ.

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