Опубликовано расписание праздничного салюта на День защитника Отечества

Праздничный салют, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдёт сегодня в девяти городах-героях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фейерверки прогремят в 21:00 по местному времени. Жители столицы смогут понаблюдать за красочным шоу на ВДНХ, Поклонной горе и Лужнецкой набережной. Всего за десять минут небо Москвы украсят около десяти тысяч фейерверочных выстрелов.

"На девятой минуте над Лужнецкой набережной расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм озарят ночь искристыми снопами белых, синих и красных расцветок, создав тем самым в небе российский триколор", — добавили в пресс-службе.

Ранее с Днём защитника Отечества россиян поздравили космонавты Международной космической станции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

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