Опубликовано расписание праздничного салюта на День защитника Отечества
В Москве он состоится в трёх точках.
Праздничный салют, приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдёт сегодня в девяти городах-героях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Фейерверки прогремят в 21:00 по местному времени. Жители столицы смогут понаблюдать за красочным шоу на ВДНХ, Поклонной горе и Лужнецкой набережной. Всего за десять минут небо Москвы украсят около десяти тысяч фейерверочных выстрелов.
"Волевые, отважные и сильные духом": Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества
"На девятой минуте над Лужнецкой набережной расчёты салютных установок калибров 105, 125, 195 и 310 мм озарят ночь искристыми снопами белых, синих и красных расцветок, создав тем самым в небе российский триколор", — добавили в пресс-службе.
Ранее с Днём защитника Отечества россиян поздравили космонавты Международной космической станции Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.
Лента новостей
Выбор редакции
Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества
Салют в Москве на 9 Мая запустят в цветах российского флага
Российские школьники рассказали, кто для них является героем
Жил с крысами, собирал бутылки: Плющенко рассказал о старте своей карьеры
Из-за взрыва на газовой магистрали под Оренбургом остановлен транзит газа в Казахстан
Комментариев: 0