"Обнимаем и жмём руки, друзья!" Космонавты с МКС поздравили военнослужащих с Днём защитника Отечества

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции поздравили россиян с Днём защитника Отечества. Видеообращение опубликовано на сайте Роскосмоса.

Участники 64-й экспедиции на МКС передали тёплые пожелания тем, кто уже несёт службу в рядах вооружённых сил и кому только предстоит принять присягу. По их словам, 23 февраля — это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг и готовы к самопожертвованию ради своей Родины и мира за земле.

"Не раз и не два в истории России наши Вооружённые силы, наша армия и военно-морской флот отстаивали свободу нашего Отечества, проявляя храбрость и мужество в жарких схватках с врагом. Обнимаем и жмём вам всем руки, друзья!" — сказал Кудь-Сверчков.

Его коллега Сергей Рыжиков пожелал россиянам мирного неба над нашей планетой, здоровья, счастья и уверенности в будущем.

Ранее российский космонавт рассказал, как на МКС отметят День защитника Отечества.

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