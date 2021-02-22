"Гордость за победы и ратные подвиги": Шойгу, Колокольцев и Бастрыкин поздравили россиян с Днём защитника Отечества
По приказу министра обороны вечером 23 февраля будет дан салют и залп из артиллерийских орудий.
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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём защитника Отечества. Приказ опубликован на сайте ведомства.
Шойгу подчеркнул, что праздник 23 Февраля является всенародным и олицетворяет героические страницы российской истории, доблесть и славу воинов. Особые слова благодарности он выразил участникам Великой Отечественной войны, которые своим бессмертным подвигом освободили мир от нацизма.
"В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Желаю крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя Родины! Благодарю за службу!" — сказал Шойгу.
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По приказу министра обороны в 21:00 23 Февраля будет запущен салют и дано 30 холостых залпов из артиллерийских орудий в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Также ветеранов и коллег поздравил глава МВД Владимир Колокольцев. Он подчеркнул, что День защитника Отечества является праздником сильных духом людей, которые посвятили свою жизнь служению Родине и защите национальных интересов. Сотрудники органов внутренних дел, по его словам, вносят значительный вклад в укрепление правопорядка и обеспечение безопасности.
"Гордость за великие победы и ратные подвиги предшественников передаётся из поколения в поколение, является основой патриотизма и единства нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во славу России", — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте "МВД медиа".
В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в своём поздравлении отметил, что сотрудники ведомства ежедневным тяжёлым трудом, неравнодушием и ответственностью стоят на страже законности, порядка и справедливости.
"Уважаемые коллеги, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, ветераны следствия, члены общественных и консультативных органов при СК России, искренне поздравляю вас с праздником! Крепкого вам здоровья, надёжного тыла и семейного благополучия, оптимизма и новых успехов на службе Отечеству! Пусть подвиги тех, кто пал, защищая Родину, живут в нашей памяти! Пусть героизм защитников Отечества всегда откликается уважением в сердцах сограждан!" — приводятся слова главы СКР на официальном сайте.
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