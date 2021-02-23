Россиянин прокатился по центру города на покрышке, привязанной сзади к автомобилю. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Житель Туапсе привязал покрышку к автомобилю и прокатился прямо по заснеженной проезжей части. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

Гонки на импровизированной "ватрушке" произошли вечером 21 февраля на улице Карла Маркса, в самом центре города.

На кадрах видно, что автомобиль петляет по проезжей части, в открытом багажнике сидит человек, а второй едет сзади на привязанной тросом покрышке и машет рукой прохожим.

О дальнейшей судьбе компании пока не известно, также неясно, находились ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Лайф сообщал, что 26-летний россиянин погиб, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке".

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