Россиянин прокатился по центру города на покрышке, привязанной сзади к автомобилю — видео
О дальнейшей судьбе гонщика пока не известно.
Житель Туапсе привязал покрышку к автомобилю и прокатился прямо по заснеженной проезжей части. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
Гонки на импровизированной "ватрушке" произошли вечером 21 февраля на улице Карла Маркса, в самом центре города.
На кадрах видно, что автомобиль петляет по проезжей части, в открытом багажнике сидит человек, а второй едет сзади на привязанной тросом покрышке и машет рукой прохожим.
О дальнейшей судьбе компании пока не известно, также неясно, находились ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.
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Ранее Лайф сообщал, что 26-летний россиянин погиб, катаясь на привязанной к автомобилю "ватрушке".
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