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Молодую жену наркобарона Коротышки арестовали по подозрению в торговле наркотиками

Также обвинение считает её причастной к побегу мужа из тюрьмы в 2015 году.

23 февраля 2021, 02:17
<p>Эмма Коронель Айспуро. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Emma_Coronela1/status/1279078103986380806/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emma_Coronela1</a></p>

Эмма Коронель Айспуро. Фото © Twitter / Emma_Coronela1

Супругу знаменитого наркобарона Коротышки (Хоакина El Chiapo Гусмана) арестовали по подозрению в организации международной наркоторговли. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

31-летняя Эмма Коронель Айспуро была задержана в международном аэропорту Далласа. Согласно судебным документам, женщина обвиняется в участии в заговоре для нелегального ввоза в США кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны.

Также жену Коротышки подозревают в содействии побегу мужа из мексиканской тюрьмы 11 июля 2015 года.

В Мексике отпустили сына наркобарона Коротышки, чтобы спасти жизни других людей

В Мексике отпустили сына наркобарона Коротышки, чтобы спасти жизни других людей

Планируется, что 23 февраля Айспуро предстанет перед судом по видеосвязи.

Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и дополнительным 30 годам.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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