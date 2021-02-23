Молодую жену наркобарона Коротышки арестовали по подозрению в торговле наркотиками
Также обвинение считает её причастной к побегу мужа из тюрьмы в 2015 году.
Эмма Коронель Айспуро. Фото © Twitter / Emma_Coronela1
Супругу знаменитого наркобарона Коротышки (Хоакина El Chiapo Гусмана) арестовали по подозрению в организации международной наркоторговли. Об этом сообщило Министерство юстиции США.
31-летняя Эмма Коронель Айспуро была задержана в международном аэропорту Далласа. Согласно судебным документам, женщина обвиняется в участии в заговоре для нелегального ввоза в США кокаина, метамфетамина, героина и марихуаны.
Также жену Коротышки подозревают в содействии побегу мужа из мексиканской тюрьмы 11 июля 2015 года.
Планируется, что 23 февраля Айспуро предстанет перед судом по видеосвязи.
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Напомним, Коротышку признали виновным по 17 статьям, в числе которых "Сбыт и перевозка наркотиков", "Отмывание денег", "Убийство". Суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и дополнительным 30 годам.
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