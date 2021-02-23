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Коллеги рассказали о "странной жизни" и роковой роли актрисы Градовой, сыгравшей радистку Кэт

Артистку похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля.

23 февраля 2021, 01:56
<p>Екатерина Градова, кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны". Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/1085/foto/i3/860494/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Екатерина Градова, кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны". Фото © Кино-театр.ру

Завершение творческой карьеры могло плохо повлиять на жизнь актрисы Екатерины Градовой, известной по роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны". Такое мнение выразила её коллега по сцене Наталья Селезнёва.

По её словам, Градова пришла в Московский академический театр сатиры в расцвете сил, она имела славу и любовь зрителей, была красивой и успешной, но уход со сцены подорвал здоровье артистки.

"Все с таким к ней относились… с пиететом, что ли, с такой симпатией к ней все относились, но потом вот она ушла из театра, и мне кажется, что это очень на неё отрицательно повлияло", — сказала Селезнёва в интервью Пятому каналу.

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Коллега выразила соболезнования семье Градовой. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля, сообщает "Московский комсомолец".

В свою очередь, народная артистка России Татьяна Васильева уверена, что роль радистки Кэт стала для Градовой роковой. По её словам, несмотря на то что они были одного возраста, будущая звезда "Семнадцати мгновений весны" всегда казалась серьёзнее и взрослее.

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"У неё были очень серьёзные планы, и они всегда осуществлялись <...>. Но тут она сыграла одновременно великую роль и в то же время губительную. Когда такой успех и такая слава…" — отметила Васильева.

Как рассказал адвокат Тимур Маршани сайту "Телепрограмма.pro", на наследство Градовой претендуют три человека: дочь от Андрея Миронова Мария, приёмный сын Алексей Суховерков и вдовец Илья Тимофеев. По закону последнему отойдёт половина имущества, а остальное в равных долях поделят дети. У актрисы остались две квартиры в Москве — на Большой Никитской улице и в Грузинском переулке, а также дом под Владимиром и жильё в самом городе.

Напомним, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни в Москве 22 февраля.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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