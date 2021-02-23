"Вспомните тех, кого мы потеряли": Байден почтил память 500 тысяч жертв ковида минутой молчания
На ступенях Белого дома в знак траура зажгли сотни свечей.
Байден почтил память 500 тысяч жертв ковида минутой молчания. Видео © Twitter / WhiteHouse
Президент США Джо Байден почтил память американцев, умерших от коронавируса, минутой молчания. Об этом сообщает Белый дом.
Глава Белого дома обратился к нации в связи с тем, что в Соединённых Штатах жертвами болезни пали 500 тысяч человек, что является мировым антирекордом. Он назвал эту цифру "мрачной вехой".
"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Сегодня я прошу всех американцев вспомнить. Вспомните тех, кого мы потеряли", — сказал Байден.
После этого американский лидер с супругой Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис с мужем почтили память умерших минутой молчания на ступенях Белого дома в окружении зажжённых свечей.
Ранее Лайф сообщал, что число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах.
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