"Вспомните тех, кого мы потеряли": Байден почтил память 500 тысяч жертв ковида минутой молчания

Байден почтил память 500 тысяч жертв ковида минутой молчания. Видео © Twitter / WhiteHouse

Президент США Джо Байден почтил память американцев, умерших от коронавируса, минутой молчания. Об этом сообщает Белый дом.

Глава Белого дома обратился к нации в связи с тем, что в Соединённых Штатах жертвами болезни пали 500 тысяч человек, что является мировым антирекордом. Он назвал эту цифру "мрачной вехой".

"Как нация, мы не можем смириться с такой жестокой судьбой. Сегодня я прошу всех американцев вспомнить. Вспомните тех, кого мы потеряли", — сказал Байден.

После этого американский лидер с супругой Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис с мужем почтили память умерших минутой молчания на ступенях Белого дома в окружении зажжённых свечей.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв ковида в США превысило потери страны в трёх войнах.

Авторы