Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли не замечать

Некоторые симптомы рака не вызывают недомогания, поэтому их часто игнорируют, пишет газета Express со ссылкой на опрошенных ею врачей.

По словам медиков, в список наиболее распространённых предвестников болезни, которые люди привыкли не замечать, входят отвисшие веки, свидетельствующие о возникновении опухоли в лёгких, трудности с глотанием, говорящие о возможном раке пищевода, охриплость — симптом рака гортани.

Также стоит обратиться за консультацией к специалистам при не проходящем вздутии живота (рак яичников) и изменении цвета мочи, ведь если жидкость тёмно-коричневая, то не исключён рак поджелудочной железы, а если красноватая — рак почек, простаты или мочевого пузыря.

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