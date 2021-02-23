Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли не замечать
Их обнаружение — причина обратиться за консультацией.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Некоторые симптомы рака не вызывают недомогания, поэтому их часто игнорируют, пишет газета Express со ссылкой на опрошенных ею врачей.
По словам медиков, в список наиболее распространённых предвестников болезни, которые люди привыкли не замечать, входят отвисшие веки, свидетельствующие о возникновении опухоли в лёгких, трудности с глотанием, говорящие о возможном раке пищевода, охриплость — симптом рака гортани.
Также стоит обратиться за консультацией к специалистам при не проходящем вздутии живота (рак яичников) и изменении цвета мочи, ведь если жидкость тёмно-коричневая, то не исключён рак поджелудочной железы, а если красноватая — рак почек, простаты или мочевого пузыря.
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