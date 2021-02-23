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Категорий: 18

Названы пять симптомов рака, которые люди привыкли не замечать

Их обнаружение — причина обратиться за консультацией.

23 февраля 2021, 00:55
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Некоторые симптомы рака не вызывают недомогания, поэтому их часто игнорируют, пишет газета Express со ссылкой на опрошенных ею врачей.

По словам медиков, в список наиболее распространённых предвестников болезни, которые люди привыкли не замечать, входят отвисшие веки, свидетельствующие о возникновении опухоли в лёгких, трудности с глотанием, говорящие о возможном раке пищевода, охриплость — симптом рака гортани.

Главный детский онколог Москвы рассказала о первых признаках рака у детей

Главный детский онколог Москвы рассказала о первых признаках рака у детей

Также стоит обратиться за консультацией к специалистам при не проходящем вздутии живота (рак яичников) и изменении цвета мочи, ведь если жидкость тёмно-коричневая, то не исключён рак поджелудочной железы, а если красноватая — рак почек, простаты или мочевого пузыря.

Ранее дерматолог назвала "безобидный" симптом рака.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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