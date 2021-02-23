Минтруд предложил расширить списки работ, дающие право досрочно уйти на пенсию

Министерство труда РФ предложило расширить списки работ, дающих право досрочно уйти на пенсию. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщает "Российская газета".

В настоящее время такая возможность есть у людей, имеющих необходимый стаж в определённых областях, например: врачей, учителей, работников общественного транспорта. При этом трудовой деятельностью считается только то время, когда работодатель производил отчисления в Пенсионный фонд или оплачивал больничные.

Минтруд предлагает учитывать периоды, в которые работник проходил профессиональное обучение или получал дополнительное образование, необходимое для трудовой деятельности. Отмечается, что в это время сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата. При этом работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

РГ уточняет, что в последнее время граждане стали чаще обращаться в суды, чтобы засчитать в стаж периоды обучения, и зачастую им удаётся выиграть иски. Так, с 2014 по 2020 год было рассмотрено 244 277 дел к Пенсионному фонду и 91% из них решились в пользу работников.

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