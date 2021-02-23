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Минтруд предложил расширить списки работ, дающие право досрочно уйти на пенсию

В настоящее время такую возможность имеют люди, имеющие необходимый стаж в определённых областях.

23 февраля 2021, 00:11

Фото © Pixabay

Министерство труда РФ предложило расширить списки работ, дающих право досрочно уйти на пенсию. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства сообщает "Российская газета".

В настоящее время такая возможность есть у людей, имеющих необходимый стаж в определённых областях, например: врачей, учителей, работников общественного транспорта. При этом трудовой деятельностью считается только то время, когда работодатель производил отчисления в Пенсионный фонд или оплачивал больничные.

Минтруд предлагает учитывать периоды, в которые работник проходил профессиональное обучение или получал дополнительное образование, необходимое для трудовой деятельности. Отмечается, что в это время сотрудники отсутствуют на рабочих местах, но они за ними сохраняются, как и заработная плата. При этом работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

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РГ уточняет, что в последнее время граждане стали чаще обращаться в суды, чтобы засчитать в стаж периоды обучения, и зачастую им удаётся выиграть иски. Так, с 2014 по 2020 год было рассмотрено 244 277 дел к Пенсионному фонду и 91% из них решились в пользу работников.

Ранее юрист рассказал о выплате, которую россияне могут получить от государства раз в год.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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