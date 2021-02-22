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Ломал лёд руками: на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего — видео

Мужчину удалось вытащить на берег, но затем он умер в карете скорой помощи от переохлаждения.

22 февраля 2021, 23:34

На Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего. Видео © Instagram / 23mvd

В Абинском районе Краснодарского края полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до него. Видео опубликовано на странице PoliceKuban в "Инстаграме".

О происшествии в дежурную часть сообщили очевидцы. Они рассказали, что неизвестный разделся догола и вышел на лёд, несмотря на предостережения.

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе африканца

Прибывший на место старший участковый уполномоченный по станице Холмской капитан Дмитрий Калита бросился на помощь. Полицейский пытался найти тонущего, но его уносило течением. В это время стоявшие на берегу люди показывали, где находится мужчина, и в итоге спустя несколько минут полицейскому удалось схватить его и вытащить на берег.

Дмитрий Калита. Фото © Instagram / 23mvd

Дмитрий Калита. Фото © Instagram / 23mvd

30-летнего местного жителя передали медикам, но спасти его не удалось, мужчина умер по пути в больницу от переохлаждения.

Ранее в Таганроге спасатели вытащили со льдины более 20 человек, в том числе несовершеннолетних.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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