Ломал лёд руками: на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего — видео
Мужчину удалось вытащить на берег, но затем он умер в карете скорой помощи от переохлаждения.
На Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего. Видео © Instagram / 23mvd
В Абинском районе Краснодарского края полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до него. Видео опубликовано на странице PoliceKuban в "Инстаграме".
О происшествии в дежурную часть сообщили очевидцы. Они рассказали, что неизвестный разделся догола и вышел на лёд, несмотря на предостережения.
Прибывший на место старший участковый уполномоченный по станице Холмской капитан Дмитрий Калита бросился на помощь. Полицейский пытался найти тонущего, но его уносило течением. В это время стоявшие на берегу люди показывали, где находится мужчина, и в итоге спустя несколько минут полицейскому удалось схватить его и вытащить на берег.
Дмитрий Калита. Фото © Instagram / 23mvd
30-летнего местного жителя передали медикам, но спасти его не удалось, мужчина умер по пути в больницу от переохлаждения.
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