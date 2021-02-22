Ломал лёд руками: на Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего — видео

На Кубани полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего. Видео © Instagram / 23mvd

В Абинском районе Краснодарского края полицейский бросился в замёрзшую реку, чтобы спасти тонущего мужчину. Сотрудник правоохранительных органов ломал лёд руками, стоя по пояс в ледяной воде, чтобы добраться до него. Видео опубликовано на странице PoliceKuban в "Инстаграме".

О происшествии в дежурную часть сообщили очевидцы. Они рассказали, что неизвестный разделся догола и вышел на лёд, несмотря на предостережения.

Прибывший на место старший участковый уполномоченный по станице Холмской капитан Дмитрий Калита бросился на помощь. Полицейский пытался найти тонущего, но его уносило течением. В это время стоявшие на берегу люди показывали, где находится мужчина, и в итоге спустя несколько минут полицейскому удалось схватить его и вытащить на берег.

Дмитрий Калита. Фото © Instagram / 23mvd

30-летнего местного жителя передали медикам, но спасти его не удалось, мужчина умер по пути в больницу от переохлаждения.

Ранее в Таганроге спасатели вытащили со льдины более 20 человек, в том числе несовершеннолетних.

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