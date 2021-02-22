В Мексике с 24 февраля стартует вакцинация от ковида российским "Спутником V"
На первом этапе препарат получат люди старше 60 лет.
Фото © ТАСС / Zuma
В столице Мексики Мехико с 24 февраля начинается вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V", об этом сообщается на правительственном сайте, посвящённом борьбе с CoViD-19.
Около 200 тысяч доз препарата получат жители трёх столичных муниципалитетов: Истакалько, Тлауак и Сочимилько. Прививочная кампания продлится до 5 марта, на первом этапе в неё войдут лица старше 60 лет.
Всего планируется открыть шесть пунктов вакцинации, по два на муниципалитет. Также прививки будут делать мобильные бригады.
В настоящее время в Мексике одобрены следующие вакцины: российский "Спутник V" от центра Гамалеи, китайские Sinovac и CanSino, а также препараты от компаний Pfizer и AstraZeneca.
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