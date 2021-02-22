Аналитик объяснил, в каком случае доллар будет стоить 30 рублей

Курс доллара будет равняться 30 рублям, если власти решат провести деноминацию, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура.

"Власти должны решиться на деноминацию рубля, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3", — приводит слова эксперта "Вечерняя Москва".

При этом Демура уточнил, что особого смысла в деноминации нет. По его словам, власти могут её провести, только чтобы "повысить престиж державы". Эксперт отметил, что в 1998 году, когда в России проводилась денежная реформа, также, по сути, была реализована деноминация рубля.

"С тех пор у нас люди иногда любят говорить: "Вот при советской власти доллар был 68 копеек, а сейчас он у нас 30, а уж теперь и все 70 рублей". Но если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику. Сразу возникают ассоциации с Венесуэлой и Зимбабве", — добавил аналитик.

Он полагает, что деноминация в России возможна, если доллар будет по 125–127 рублей. Однако, пока курс американской валюты застрял на уровне 73–77 рублей, делать какие-либо прогнозы рано.

Ранее были названы самые частые ошибки россиян при снижении курса рубля.

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