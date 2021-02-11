Названы самые частые ошибки россиян при снижении курса рубля

Скачки курса рубля являются естественным процессом, потому не надо паниковать и резко скупать доллары и евро при снижении стоимости национальной валюты. Такой совет дал эксперт по личному финансовому планированию, член Ассоциации независимых финансовых консультантов Илья Зинин. Он пояснил, что иностранную валюту лучше приобретать систематически, тогда скачки рубля будут ещё меньше беспокоить.

"Покупать доллары желательно планомерно, частями, каждый месяц или каждые полгода, например. Если до сих пор вы просто хранили рубли, а сейчас вдруг побежите в панике менять их на доллары, это будет неправильно. В целом вкладываться нужно в активы, которые защищают от инфляции. Конкретные активы я не назову, это всё очень индивидуально", — рассказал порталу News.ru эксперт.

Другой ошибкой, по его словам, является безудержная скупка электроники, бытовой техники, автомобилей и недвижимости при скачках стоимости рубля.

"Даже в случае введения очередных санкций против России ничего катастрофического не произойдёт. Доллар может подскочить до 80–85 рублей, но потом точно так же вернуться к прежним уровням и даже ниже", — уверен аналитик.

В качестве примера Зинин привёл ситуацию с курсом доллара в 2014 году, когда многие россияне бросились скупать доллары по 85 рублей, а затем в течение двух лет наблюдали за снижением стоимости американской валюты. В нынешней ситуации ожидать курса в 100 рублей за доллар не приходится, заключил эксперт.

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