Звёзды "Игры престолов" сыграют в сериале "Одни из нас"

Он рассказывает о мире, захваченном мутировавшими грибами.

Звёзды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи исполнят главные роли в новом сериале HBO по видеоигре "Одни из нас". Об этом сообщает Variety.

Педро Паскаль, сыгравший в "Игре престолов" принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя The Last of Us. Актёр также известен по сериалу "Наркос" и фильму "Чудо-женщина: 1984". 17-летняя Рамзи, игравшая в саге по роману Джорджа Мартина Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.

Действие видеоигры The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена эпидемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.