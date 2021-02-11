Звёзды "Игры престолов" сыграют в сериале "Одни из нас"
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Он рассказывает о мире, захваченном мутировавшими грибами.
Звёзды "Игры престолов" Педро Паскаль и Белла Рамзи исполнят главные роли в новом сериале HBO по видеоигре "Одни из нас". Об этом сообщает Variety.
Педро Паскаль, сыгравший в "Игре престолов" принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя The Last of Us. Актёр также известен по сериалу "Наркос" и фильму "Чудо-женщина: 1984". 17-летняя Рамзи, игравшая в саге по роману Джорджа Мартина Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.
Действие видеоигры The Last of Us разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена эпидемией, вызванной мутировавшим грибом. По сюжету Джоэла нанимают для того, чтобы тот вывел Элли из карантинной зоны.
Напомним, режиссёру сериала Кантемиру Балагову уже пригрозили физической расправой, если он провалит сериал. Он отнёсся к этому с пониманием.