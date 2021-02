Звёзды "Игры престолов" сыграют в сериале "Одни из нас"

Педро Паскаль, сыгравший в "Игре престолов" принца Оберина Мартелла, выступит в роли Джоэла, главного героя The Last of Us. Актёр также известен по сериалу "Наркос" и фильму "Чудо-женщина: 1984". 17-летняя Рамзи, игравшая в саге по роману Джорджа Мартина Лианну Мормонт, исполнит роль 14-летней девочки Элли.