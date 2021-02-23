Пенсионерам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены
Некоторые надбавки ежегодно индексируются.
Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Помимо обязательной пенсии россияне могут получить ряд дополнительных выплат от государства. Каких именно, объяснил руководитель центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", — пояснил Биезбардис в интервью агентству "Прайм".
Выплата ежегодно индексируется, в 2021 году — на 4,9%. Также индексируется и набор социальных услуг (в 2021 году на 3%): путёвки в санатории, проезд к месту отдыха или лечения, лекарства и медицинские изделия.
Кроме того, добавил эксперт, некоторые пенсионеры могут получать надбавки за особые заслуги, они составляют от 250 до 415% социальной пенсии. Право на них имеют Герои СССР и России, Герои Труда, олимпийские чемпионы, кавалеры орденов Славы, лауреаты госпремий.
Помимо этого большая часть жителей России, родившихся начиная с 1967 года, имеют право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировались у них с 2002 по 2014 год, а потом прирастали за счёт инвестиционного дохода. По словам Биезбардиса, их можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий. В зависимости от способа накоплений и суммы выплата может быть разовой, пожизненной или срочной в течение не менее десяти лет.
Ранее аналитик рассказала, как повысить пенсии без увеличения налогов.
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