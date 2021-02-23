Стоимость нефти Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года
WTI подорожала до 62,43 доллара.
Буровые установки в шотландском порту Кромарти-Ферт. Фото © ТАСС / EPA
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По данным на 04:38 мск, стоимость апрельского фьючерса Brent подросла на 1,2% и достигла 66,02 доллара за баррель. Марка WTI подорожала на 1,18% — до 62,43 доллара.
Напомним, цены на нефть начали активно расти с начала января после того, как страны ОПЕК+ договорились о нормах сокращения добычи нефти в феврале и марте. Текущие параметры сделки будут сохранены для всех, кроме России и Казахстана. Этим странам разрешили увеличить добычу, при этом Саудовская Аравия её добровольно сократит.
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