Обвинения самого дорогого русского хоккеиста Панарина в избиении девушки назвали ложью

Агент российского хоккеиста клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина Пол Теофанос назвал ложью заявление тренера Андрея Назарова о том, что в 2011 году спортсмен избил девушку в Риге.

"Я категорически отрицаю все эти ложные утверждения, исходящие из России в отношении Артемия. Это ложь", — цитирует Теофаноса в "Твиттере" журналист New York Post Ларри Брукс.

Также слова Назарова опровергли в рижском отеле, в котором, как утверждает Назаров, и произошло избиение. Журналист Айвис Калниньш связался с администрацией заведения, и ему сказали, что подобного инцидента не было.

"Представитель отеля, а также множество других источников сообщили мне, что такого инцидента не было. Один человек, с которым я разговаривал, ответил: "Нет, абсолютно нет. Если вы посмотрите на то, что сказал Назаров, и проведёте небольшое исследование, вы сразу же увидите его ложь", — написал Калниньш на своей странице в "Твиттере".

Напомним, ранее Назаров заявил, что Панарин, который в 2011 году играл под его руководством в подмосковном "Витязе", "отправил на пол несколькими мощными ударами" гражданку Латвии в рижском отеле "Рэдиссон". На фоне обвинений самому дорогому российскому хоккеисту НХЛ пришлось взять вынужденный отпуск.

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