Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Единственный полноценный боевой корабль Украины назвали небоеспособным

У судна есть три варианта на будущее.

23 февраля 2021, 02:33
<p>Фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/TarChmut/posts/2228797870590927" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TarChmut</a></p>

Фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото © Facebook / TarChmut

Флагман украинского флота, единственный полноценный боевой корабль, который оснащён необходимыми вооружениями, оказался небоеспособным. К такому выводу пришёл военный эксперт Тарас Чмут.

Речь идёт о фрегате "Гетман Сагайдачный". Специалист отметил, что судно имеет артиллерийскую установку, торпеды, гидроаккустический комплекс и даже вертолёт, но всё это находится в упадке.

"Однако за почти 30 лет работы корабль не прошёл комплексные программы модернизации и даже ремонт был точечным и несистемным. На сегодняшний день корабль фактически не боевой и редко выходит в море", — написал Чмут в Фейсбуке.

National Interest назвал пять кораблей, которые доминируют в Чёрном море

National Interest назвал пять кораблей, которые доминируют в Чёрном море

По словам эксперта, у "Гетмана Сагайдачного" есть три варианта будущего. Первый — оставить всё как есть и ожидать списания. Второй — точечно починить выходящие из строя системы. Третий — глубокая модернизация, однако в этом случае велик риск начать её и никогда не завершить.

Чмут заключил, что Украине необходимо найти баланс между потраченными средствами и результатом. Он добавил, фрегат — единственная платформа для подготовки экипажей морской авиации и специалистов по гидроаккустике, и для этого придётся экономить и восстанавливать корабль. Важно не затягивать с ремонтом, поскольку с каждым годом судно ржавеет и становится всё менее пригодным.

Ранее Украина анонсировала военные учения возле границы с Крымом.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Ставят Украину выше Бразилии": депутатам из партии Зеленского объяснили, что говорить об индийской вакцине от ковида

вчера в 22:48

Траулер Polaris подал сигнал бедствия в Баренцевом море

21 февраля, 13:08

Россиянин прокатился по центру города на покрышке, привязанной сзади к автомобилю — видео

сегодня в 02:22

Молодую жену наркобарона Коротышки арестовали по подозрению в торговле наркотиками

сегодня в 02:17

Коллеги рассказали о "странной жизни" и роковой роли актрисы Градовой, сыгравшей радистку Кэт

сегодня в 01:56

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1