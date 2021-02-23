Единственный полноценный боевой корабль Украины назвали небоеспособным
У судна есть три варианта на будущее.
Фрегат "Гетман Сагайдачный". Фото © Facebook / TarChmut
Флагман украинского флота, единственный полноценный боевой корабль, который оснащён необходимыми вооружениями, оказался небоеспособным. К такому выводу пришёл военный эксперт Тарас Чмут.
Речь идёт о фрегате "Гетман Сагайдачный". Специалист отметил, что судно имеет артиллерийскую установку, торпеды, гидроаккустический комплекс и даже вертолёт, но всё это находится в упадке.
"Однако за почти 30 лет работы корабль не прошёл комплексные программы модернизации и даже ремонт был точечным и несистемным. На сегодняшний день корабль фактически не боевой и редко выходит в море", — написал Чмут в Фейсбуке.
По словам эксперта, у "Гетмана Сагайдачного" есть три варианта будущего. Первый — оставить всё как есть и ожидать списания. Второй — точечно починить выходящие из строя системы. Третий — глубокая модернизация, однако в этом случае велик риск начать её и никогда не завершить.
Чмут заключил, что Украине необходимо найти баланс между потраченными средствами и результатом. Он добавил, фрегат — единственная платформа для подготовки экипажей морской авиации и специалистов по гидроаккустике, и для этого придётся экономить и восстанавливать корабль. Важно не затягивать с ремонтом, поскольку с каждым годом судно ржавеет и становится всё менее пригодным.
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