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Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

Ещё двоих человек утвердят 28 февраля, и после этого команда начнёт готовиться к запуску.

23 февраля 2021, 02:47
<p>Хейли Арсено. Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/rookisaacman/status/1363812407274045440" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> rookisaakman</a></p>

Хейли Арсено. Фото © Twitter / rookisaakman

SpaceX объявила имя второго члена экипажа космического корабля Crew Dragon, который впервые в истории совершит полёт без профессиональных астронавтов на борту. Участницей благотворительной миссии стала Хейли Арсено, перенёсшая в детстве рак костей. Об этом сообщается в твиттере компании.

Всего в миссию Inspiration4 войдёт четыре человека. Хейли займёт кресло "Надежда", ещё два — "Великодушие" и "Процветание" — пока свободны, кандидатуры будут утверждены 28 февраля. Первым участником и командиром

экипажа стал основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.

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Миссия направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Арсено теперь работает там помощником врача, а в десять лет перенесла двенадцать тяжёлых курсов химиотерапии и несколько операций по удалению части костей ноги и бедра.

"Встречайте, коммерческий космонавт Хейли Арсено. Она замечательный человек, и я знаю, что она станет источником вдохновения для людей во всём мире", — поприветствовал нового члена миссии Айзекман.

Хейли Арсено станет трижды первопроходцем в космосе: первой американской гражданской женщиной, первым человеком с искусственным суставом и первым человеком на орбите, победившим рак. Сама девушка не волнуется и очень рада будущему полёту. Она уже посетила компанию SpaceX, где с неё сняли мерки для подготовки кресла и скафандра. После 28 февраля, когда команду сформируют полностью, начнётся предполётная подготовка.

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Как ранее сообщал Лайф, запуск может состояться уже в последнем квартале текущего года.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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