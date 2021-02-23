Трижды первопроходец: стал известен второй участник полёта Crew Dragon с полностью гражданским экипажем

SpaceX объявила имя второго члена экипажа космического корабля Crew Dragon, который впервые в истории совершит полёт без профессиональных астронавтов на борту. Участницей благотворительной миссии стала Хейли Арсено, перенёсшая в детстве рак костей. Об этом сообщается в твиттере компании.

Всего в миссию Inspiration4 войдёт четыре человека. Хейли займёт кресло "Надежда", ещё два — "Великодушие" и "Процветание" — пока свободны, кандидатуры будут утверждены 28 февраля. Первым участником и командиром экипажа стал основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман.

Миссия направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. Арсено теперь работает там помощником врача, а в десять лет перенесла двенадцать тяжёлых курсов химиотерапии и несколько операций по удалению части костей ноги и бедра.

"Встречайте, коммерческий космонавт Хейли Арсено. Она замечательный человек, и я знаю, что она станет источником вдохновения для людей во всём мире", — поприветствовал нового члена миссии Айзекман.

Meet commercial astronaut Hayley Arceneaux. She is an amazing person & I know she will be an inspiration to people all over the 🌍. Not just those w/ dreams of going to 🚀, but to all people who need hope when encountering life challenges . Hayley, welcome to @inspiration4x pic.twitter.com/t02LFuU7mm — Jared Isaacman (@rookisaacman) February 22, 2021

Хейли Арсено станет трижды первопроходцем в космосе: первой американской гражданской женщиной, первым человеком с искусственным суставом и первым человеком на орбите, победившим рак. Сама девушка не волнуется и очень рада будущему полёту. Она уже посетила компанию SpaceX, где с неё сняли мерки для подготовки кресла и скафандра. После 28 февраля, когда команду сформируют полностью, начнётся предполётная подготовка.

Как ранее сообщал Лайф, запуск может состояться уже в последнем квартале текущего года.

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