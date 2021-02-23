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"Били ногами и кулаками": Толпа подростков сломала мальчику позвоночник за отказ снять брекеты

Личности нападавших устанавливают следователи.

23 февраля 2021, 07:13

Фото © Pixabay

В Новосибирске 12-летнего мальчика жестоко избили за отказ снять пластинку для выравнивания зубов. По словам мамы пострадавшего ребёнка, на мальчика напали 21 февраля, когда он возвращался с горки между улицами Широкой и Киевской.

"Шестеро подростков избивали ногами и кулаками. В итоге перелом позвоночника и множественные ушибы", — написала мама пострадавшего в соцсети "Вконтакте".

Разбирательствами уже занялись правоохранительные органы. Проверку по факту избиения школьника начали в полиции и СК, там устанавливают личности нападавших. Пострадавший мальчик находится в больнице.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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