"Били ногами и кулаками": Толпа подростков сломала мальчику позвоночник за отказ снять брекеты

В Новосибирске 12-летнего мальчика жестоко избили за отказ снять пластинку для выравнивания зубов. По словам мамы пострадавшего ребёнка, на мальчика напали 21 февраля, когда он возвращался с горки между улицами Широкой и Киевской.

"Шестеро подростков избивали ногами и кулаками. В итоге перелом позвоночника и множественные ушибы", — написала мама пострадавшего в соцсети "Вконтакте".

Разбирательствами уже занялись правоохранительные органы. Проверку по факту избиения школьника начали в полиции и СК, там устанавливают личности нападавших. Пострадавший мальчик находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в городе Волжском Волгоградской области 11-летний школьник отказался возвращаться домой после уроков, так как родители бьют его за плохие оценки.

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