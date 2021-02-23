Украинский депутат Жан Беленюк обнаружил у себя "суперспособность" после заболевания коронавирусом

Переболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины и спортсмен Жан Беленюк сообщил, что после выздоровления обрёл необычную способность. С его слов, он стал по запаху определять людей, которые переболели ковидом.

Беленюк пояснил, что, как профессиональному спортсмену-борцу, ему часто приходится сталкиваться с запахом мужского пота. Но после перенесённого заболевания он обратил внимание, что переболевший коронавирусом мужчина пахнет совершенно иначе, чем полностью здоровый.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенёсших CoViD-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнёров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок", — рассказал депутат на своей странице в "Фейсбуке".