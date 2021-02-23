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Украинский депутат Жан Беленюк обнаружил у себя "суперспособность" после заболевания коронавирусом

Парламентарий признался, что научился определять CoViD-19 по запаху.

23 февраля 2021, 07:00
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/MissUniverseUkraine/photos/t.100008280276282/2715554851918550/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Жан Беленюк</a></p>

Фото © Facebook / Жан Беленюк

Переболевший коронавирусом депутат Верховной рады Украины и спортсмен Жан Беленюк сообщил, что после выздоровления обрёл необычную способность. С его слов, он стал по запаху определять людей, которые переболели ковидом.

Беленюк пояснил, что, как профессиональному спортсмену-борцу, ему часто приходится сталкиваться с запахом мужского пота. Но после перенесённого заболевания он обратил внимание, что переболевший коронавирусом мужчина пахнет совершенно иначе, чем полностью здоровый.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенёсших CoViD-19, по запаху их тела. Вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнёров, которые переболели ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок", — рассказал депутат на своей странице в "Фейсбуке".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский отказался закупать для Украины российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", усомнившись в её эффективности. Хотя ранее в научном журнале Lancet появилась публикация с результатами третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", согласно которым российская вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. В ответ на это украинцы начали организовывать туры в Россию для прохождения вакцинации.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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