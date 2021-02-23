Ночь на 23 февраля стала самой холодной в Москве за всю зиму
По данным синоптиков, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов.
Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
Прошедшая ночь в российской столице стала самой холодной за всю зиму. Как отметили метеорологи, пришедший в регион антициклон установил ясную морозную погоду, вследствие чего температура опустилась ниже минус 24 градусов.
"В ночь на 23 февраля небо над Москвой благодаря антициклону полностью прояснело. К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса", — говорится в сообщении портала "Метеоновости".
Согласно данным синоптиков, по области морозы были ещё сильнее — до минус 30 градусов. При этом утром воздух ещё продолжит остывать.
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