Власти США назвали возможную причину падения части двигателя Boeing 777 на дом
Пока данные предварительные.
Падение части двигателя самолёта Boeing 777 на дом в Денвере могло произойти из-за усталости металла. Об этом заявил глава Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Роберт Самуолт.
"Предварительное исследование показало, что это связано с усталостью металла. Деталь, сломанная в середине, получила повреждения от соприкосновения с повреждённой у основания лопастью", — сказал Самуолт на брифинге, запись которого доступна на ютуб-канале совета.
Он добавил, что лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 во вторник изучат в лаборатории производителя под надзором экспертов NTSB. Самуолт утверждает, что происшествие не имеет отношения к неконтролируемому отказу двигателя.
Напомним, Boeing 777 вылетел из Денвера в Гонолулу 20 февраля, однако был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета из-за того, что один из двигателей лайнера загорелся и начал разваливаться в воздухе. Часть его обшивки попала на жилой дом. Власти США объявили о проверке самолётов.
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