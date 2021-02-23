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Власти США назвали возможную причину падения части двигателя Boeing 777 на дом

Пока данные предварительные.

23 февраля 2021, 04:51

Падение части двигателя самолёта Boeing 777 на дом в Денвере могло произойти из-за усталости металла. Об этом заявил глава Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Роберт Самуолт.

"Предварительное исследование показало, что это связано с усталостью металла. Деталь, сломанная в середине, получила повреждения от соприкосновения с повреждённой у основания лопастью", — сказал Самуолт на брифинге, запись которого доступна на ютуб-канале совета.

Boeing рекомендует приостановить полёты части лайнеров 777 после падения элементов двигателя на дом

Boeing рекомендует приостановить полёты части лайнеров 777 после падения элементов двигателя на дом

Он добавил, что лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 во вторник изучат в лаборатории производителя под надзором экспертов NTSB. Самуолт утверждает, что происшествие не имеет отношения к неконтролируемому отказу двигателя.

Напомним, Boeing 777 вылетел из Денвера в Гонолулу 20 февраля, однако был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета из-за того, что один из двигателей лайнера загорелся и начал разваливаться в воздухе. Часть его обшивки попала на жилой дом. Власти США объявили о проверке самолётов.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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