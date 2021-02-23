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Регион
Опубликовано 23 февраля 2021, 04:20

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © ТАСС / Zuma

В ближайшее время стартует кампания по вакцинации.

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии. Об этом сообщает Минздрав республики.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "Гам-ковид-вак" ("Спутник V")", — говорится в сообщении.

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Вакцинация населения начнётся в ближайшее время.

Ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что республика подала заявку на получение 500 тысяч доз препарата. Также обсуждается возможность производства вакцины на территории страны. Кроме "Спутника V" Бишкек рассчитывает на 500 тысяч доз от британско-шведской компании AstraZeneca.

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Всего в Киргизии выявлено 85 929 заражений ковидом. Умерло 1498 пациентов, выздоровело 82 803 человека.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" зарегистрировали в Сирии.

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Никита Никонов
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