Организаторов премии "Золотой глобус" обвинили в коррупции и расизме

Газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором обвинила организаторов кинопремии "Золотой глобус" в в коррупции и расизме.

По данным издания, члены Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая вручает престижные награды, получают слишком крупные выплаты по меркам некоммерческой организации, чем нарушают законы США. Так за за год они заработали более двух миллионов долларов. Средства поступили на перевод иностранных фильмов, командировки, модерацию пресс-конференции и другую деятельность. Особенно щедрые выплаты достались совету директоров, его члены получили за год до 135 тысяч долларов.

Кроме того, Los Angeles Times утверждает, что HFPA включает фильмы в список номинантов за деньги. Газета приводит пример с сериалом "Эмили в Париже", который получил две номинации, несмотря на разгромное отношение критиков. По мнению инсайдеров, на членов ассоциации в этом вопросе повлияла компания Paramount TV.

Также журналисты отметили, что среди всех 87 членов ассоциации нет ни одного темнокожего сотрудника.

Добавим, что три месяца назад HFPA уже подвергалась похожей критике. Норвежская журналиста Кьерсти Флаа, после того как ассоциация отказала ей в членстве, назвала её картелем, уклоняющимся от уплаты налогов. Флаа подала на HFPA в суд, но её иск был отклонён.

Ранее фильм певицы Sia потребовали лишить номинаций на "Золотой глобус" за дискриминацию аутистов.

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