Врач объяснила, как просто померить давление без тонометра

Порой бывает необходимо измерить артериальное давление, а тонометра под рукой нет. Как это сделать без специального устройства, объяснила врач-терапевт Анастасия Атаман.

"Наиболее простой и доступный для каждого способ узнать без тонометра показатели артериального давления (АД) — это ориентир по пульсу. Для проведения данной процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или мобильный телефон со встроенным секундомером", — сказала она в интервью агентству "Прайм".

Врач отметила, что такие показания не всегда являются точными. Кроме того, следует учитывать сопутствующие факторы, например, не измерять давление после физической нагрузки или стресса.

Атаман пояснила, что низким считается давление меньше 100 на 70 мм рт. ст. Для него обычно характерны тошнота, головокружение, сонливость и слабость. При высоком давлении (выше 130 на 90) чаще всего встречается ощущение пульсации и сдавленности в голове, боль в затылке, звон в ушах.

Врач подчеркнула, что эти проявления не являются стопроцентным сигналом о повышении или понижении давления. Медик напомнила, что нормой считается показатель 120 на 80, однако для каждого человека он индивидуален. Терапевт порекомендовала измерять давление не реже раза в месяц и контролировать свои показатели.

Ранее главный кардиолог Минздрава назвал идеальные показатели артериального давления.

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