Германия выделит 10 миллионов евро для поддержки семей на востоке Украины
Помощь смогут получить более 500 тысяч жителей.
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Германия выделит 10 миллионов евро для поддержки семей с детьми на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства ФРГ в Киеве.
Инициатива реализуется в рамках проекта "Содействие развитию социальных услуг на востоке Украины на фоне пандемии CoViD-19". Её авторами являются ЮНИСЕФ и немецкий банк развития (KfW).
"Украина находится на очень важном этапе перестройки системы социальных услуг и адаптации услуг к потребностям жителей. В этот переломный момент правительство Германии становится партнёром для областей Украины, чьи силы отбирает вооруженный конфликт и последствия пандемии", — сказала Посол ФРГ в Незалежной Анка Фельдхузен.
Отмечается, что всего помощь смогут получить более 500 тысяч жителей.
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