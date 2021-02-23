Германия выделит 10 миллионов евро для поддержки семей на востоке Украины

Германия выделит 10 миллионов евро для поддержки семей с детьми на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства ФРГ в Киеве.

Инициатива реализуется в рамках проекта "Содействие развитию социальных услуг на востоке Украины на фоне пандемии CoViD-19". Её авторами являются ЮНИСЕФ и немецкий банк развития (KfW).

"Украина находится на очень важном этапе перестройки системы социальных услуг и адаптации услуг к потребностям жителей. В этот переломный момент правительство Германии становится партнёром для областей Украины, чьи силы отбирает вооруженный конфликт и последствия пандемии", — сказала Посол ФРГ в Незалежной Анка Фельдхузен.

Отмечается, что всего помощь смогут получить более 500 тысяч жителей.

Ранее в МИД Украины разъяснили свой главный сценарий по Донбассу.

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