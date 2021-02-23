Вильфанд предрёк Европе "кровавые дожди"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на юго-западе Европы вскоре пройдут "кровавые дожди" красноватого цвета.

По словам синоптика, это связано с тем, что пыль и песок из пустыни Сахара с воздушными массами начнут распространяться в европейскую часть континента.

"Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, "кровавые дожди", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Синоптик пояснил, что необычное природное явление затронет Испанию, юг Франции и средиземноморское побережье. Оно продлится до среды.

Ранее гигантский оползень из-за длительных дождей чуть не унёс несколько домов на юге Германии.

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