Вильфанд предрёк Европе "кровавые дожди"
Редкое природное явление продлится до среды.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на юго-западе Европы вскоре пройдут "кровавые дожди" красноватого цвета.
По словам синоптика, это связано с тем, что пыль и песок из пустыни Сахара с воздушными массами начнут распространяться в европейскую часть континента.
"Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, "кровавые дожди", — сказал Вильфанд в интервью ТАСС.
Синоптик пояснил, что необычное природное явление затронет Испанию, юг Франции и средиземноморское побережье. Оно продлится до среды.
Ранее гигантский оползень из-за длительных дождей чуть не унёс несколько домов на юге Германии.
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