СМИ: Противники России беспокоятся из-за бездействия Байдена в отношении "Северного потока — 2"

Противники строительства газопровода "Северный поток — 2" считают, что президент США Джо Байден не готов принять решительные меры для остановки проекта. Об этом пишет портал Axios.

"Противники России опасаются, что Байден не хочет противостоять Ангеле Меркель и наносить серьёзный ущерб Германии", — говорится в статье.

Авторы статьи отмечают, что решение Байдена по санкциям против газопровода станет первой проверкой того, будут ли его громкие заявления сопровождаться действиями. По мнению экспертов, завершение строительства будет означать "огромную геополитическую победу Москвы и даст ей новый рычаг воздействия на Европу.

Также Axios со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает, что Киев обеспокоен отсутствием заявления Байдена по "Северному потоку — 2" на Мюнхенской конференции по безопасности. Инсайдеры передают, что Украина рассчитывает на решительные действия главы Белого дома.

Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

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