Украинка выбросила кота с 10-го этажа и добила его ножом за царапину
Живодёрке грозит до шести месяцев ареста или ограничение свободы на три года.
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В Одессе 57-летняя женщина жестоко расправилась со своим котом, который поцарапал ей руку. Жительница многоэтажного дома на Десантном бульваре выбросила своего питомца с десятого этажа, а затем изрезала его ножом.
"Она выбросила его с десятого этажа своей квартиры. Увидев, что кот после падения подаёт признаки жизни, злоумышленница взяла нож, добила его и выбросила в мусорный бак", — сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
Свидетелем зверской расправы стала соседка женщины. Она и сообщила о произошедшем в полицию. В отношении живодёрки начато уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, которое предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на три года. Тело кота отправили на экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал о бульдоге, которого выбросили в мешке на мороз хозяева. Его спасли неравнодушные.
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