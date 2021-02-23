На магистральном газопроводе в Оренбургской области прогремел взрыв

Место взрыва на газопроводе в Оренбургской области. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На федеральном магистральном газопроводе в районе села Мухранова в Оренбургской области произошёл взрыв. Для ликвидации последствий аварии к месту происшествия выехали силы Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

"В 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу: Илекский район, в шести-семи километрах от села Мухранова", — сообщили в управлении.

В результате произошедшего никто не пострадал. К месту ЧП направили специалистов Минприроды области, газовиков и экологов. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер координирует работу служб. На 13:00 назначено заседание межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации аварии.

Между тем источник Лайфа сообщил, что спасатели сейчас не могут подойти близко к месту прорыва. К ним направили тяжёлую технику. Из повреждённой трубы идёт столб пара и дыма, открытого горения нет.

Ранее Лайф публиковал видео прорыва трубы с горячей водой в Москве. Давление в трубопроводе было настолько велико, что из-под земли бил трёхметровый фонтан кипятка.

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