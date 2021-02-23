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Опубликовано 23 февраля 2021, 07:52

В центре Пекина произошёл взрыв в ресторане — видео

Причина случившегося на данный момент неизвестна.

Видео © Соцсети

Мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов в Пекине. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошёл сегодня в 8:15 утра (3:15 по мск) на улице Xirongxian Hutong практически в центре города. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что взрывная волна разрушила здание, находившееся в эпицентре взрыва. Пока информации о пострадавших или погибших не поступало.

В штаб-квартире сети супермаркетов в Германии произошёл взрыв
В штаб-квартире сети супермаркетов в Германии произошёл взрыв

А в Ростовской области накануне прогремел мощный взрыв в жилом доме. Причиной стал газовый баллон, установленный в помещении. В результате инцидента три человека пострадали, в том числе один несовершеннолетний.

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Роман Имполитов
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