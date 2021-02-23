В центре Пекина произошёл взрыв в ресторане — видео

Причина случившегося на данный момент неизвестна.

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Мощный взрыв прогремел в одном из ресторанов в Пекине. На месте работают экстренные службы.

Инцидент произошёл сегодня в 8:15 утра (3:15 по мск) на улице Xirongxian Hutong практически в центре города. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что взрывная волна разрушила здание, находившееся в эпицентре взрыва. Пока информации о пострадавших или погибших не поступало.