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В России впервые с октября выявлено менее 12 тысяч новых случаев ковида

Общее количество выздоровевших уже превысило 3,7 миллиона человек.

23 февраля 2021, 08:01

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

В России за сутки выявлено ещё 11 823 случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Меньше фиксировалось только 8 октября, в самом начале осенне-зимнего пика заболеваемости.

По количеству новых случаев ковида лидирует Москва (1198), за ней традиционно следуют Санкт-Петербург (913) и Московская область (732).

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За сутки от ковида в стране скончалось 417 человек. Общее количество жертв пандемии в России достигло 84 047 человек.

Выздоровело же за сутки 12 956 человек. Общее количество излечившихся достигло уже 3 739 344.

Ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии. Таких стран уже более трёх десятков.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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