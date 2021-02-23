В России впервые с октября выявлено менее 12 тысяч новых случаев ковида
Общее количество выздоровевших уже превысило 3,7 миллиона человек.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
Данные © Оперативный штаб
В России за сутки выявлено ещё 11 823 случая коронавирусной инфекции. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Меньше фиксировалось только 8 октября, в самом начале осенне-зимнего пика заболеваемости.
По количеству новых случаев ковида лидирует Москва (1198), за ней традиционно следуют Санкт-Петербург (913) и Московская область (732).
"Ставят Украину выше Бразилии": депутатам из партии Зеленского объяснили, что говорить об индийской вакцине от ковида
За сутки от ковида в стране скончалось 417 человек. Общее количество жертв пандемии в России достигло 84 047 человек.
Выздоровело же за сутки 12 956 человек. Общее количество излечившихся достигло уже 3 739 344.
Ранее российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" официально зарегистрировали в Киргизии. Таких стран уже более трёх десятков.
Выбор редакции
Украинский депутат Жан Беленюк обнаружил у себя "суперспособность" после заболевания коронавирусом
Жил с крысами, собирал бутылки: Плющенко рассказал о старте своей карьеры
Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества
Из-за взрыва на газовой магистрали под Оренбургом остановлен транзит газа в Казахстан
Бузова вышла на боксёрский ринг и стала "грушей для битья" в соцсетях
Комментариев: 0