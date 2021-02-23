На Украине подросток сорвал урок патриотизма из-за русскоязычных военных

На Украине в городе Днепр (бывший Днепропетровск) 11-классник сорвал урок патриотического воспитания из-за того, что гости-военные говорили на русском языке. Об этом сообщает "Страна.ua".

Офицеры пришли в школу с целью агитации учащихся к военной службе в армии. Их речь на русском не понравилась одному из ребят, который потребовал от офицеров вести беседу на украинском языке. Из-за этого началась перепалка.

После этого конфликта отец мальчика направился к директору школы. После долгих разбирательств в местном военкомате пообещали, что военные агитаторы больше не будут говорить в школах на русском. Для этого среди них проведут беседы, а при необходимости якобы и научат украинскому.

Напомним, с 2014 года на Украине последовательно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка в стране. Например, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения. При этом только коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) получили право на полное образование на родном языке.

Однако, как сообщал Лайф, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.

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