С 2020 года русскоязычные школы на Украине перейдут на государственный язык

Ранее министр образования и науки Анна Новосад предложила убрать из школьной программы упоминания о российско-украинской дружбе.

С сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения, об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила министр образования и науки Анна Новосад.

Школы меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского союза, также начнут проводить уроки на украинском, но с 2023 года. И те и другие образовательные учреждения необходимо подготовить к переходу, отметила министр.

Ранее Анна Новосад заявила о том, что из украинских учебников необходимо убрать упоминания о дружбе Украины и России.

Незадолго до ухода с должности экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал 15 мая 2019 года закон о языке. Согласно этому положению, граждане Незалежной обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни.